Губернатор Иркутской области прокомментировал повышение своей зарплаты

Губернатор Иркутской области выдвинул предложение о повышении себе оклада с 18,88 тысяч рублей до 27 тысяч. Фото: https://pixabay.com/

Губернатор Иркутской области выдвинул предложение о повышении себе оклада с 18,88 тысяч рублей до 27 тысяч. Фото: https://pixabay.com/

Глава Иркутской области объяснил, почему он высказал мнение о необходимости повышения собственного оклада.

Сергей Левченко рассказал, что целью повышения оклада губернатора является поднятие зарплат сотрудников бюджетных организаций. Как отмечает глава области, многие люди, работая по двенадцать часов, получали за тяжелый труд по тридцать тысяч рублей. Поскольку заработная плата бюджетников зависит от того исчисляется в процентах от заработка губернатора, Левченко озаботился повышением собственного оклада, пишет РБК.

Четыре года назад, в 2015-м, Левченко урезал выплаты себе и чиновникам из-за кризиса в бюджете. Однако после того как ситуация стабилизировалась, он решил улучшить положение для жителей области.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что депутат Госдумы выразил мнение о недостаточной поддержки армии правительством.