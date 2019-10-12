В Екатеринбурге трое попытались напасть на чемпиона по карате

Один из иностранцев сказал, что он якобы является внуком посла Таджикистана, что позабавило как стражей порядка, так и спортсменов. Фото: https://pixabay.com/

Один из иностранцев сказал, что он якобы является внуком посла Таджикистана, что позабавило как стражей порядка, так и спортсменов. Фото: https://pixabay.com/

Мировой чемпион по карате Денис Кухарев и коллега по цеху Алексей Коковин едва не стали жертвами нападения в Екатеринбурге.

Инцидент произошел в метро, к Кухареву подошел незнакомый мужчина и начал толкать его к выходу из вестибюля. Как пишет «Комсомольская правда», незнакомец не отреагировал, когда спортсмены сделали ему замечание, а лишь начал угрожать им.

Однако Кухарев и Коковин решили не обращать внимания на грубияна и пошли дальше. Спустившись вниз, каратисты обнаружили, что их там ожидают трое приятелей нападавшего. По словам Кухарева, злоумышленники, попытавшись зажав их, буквально залезали в карманы спортсменов.

Одолеть профессиональных борцов хулиганам не удалось, после чего мигрантов передали полиции.

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