В Выборг привезли работы французских художников из Эрмитажа

В Выборг привезли работы французских художников из Эрмитажа
Выставка будет открыта в течение шести месяцев. Скриншот: https://vk.com/vyborg_news

В выставке принимают участие около сорока полотен французских художников.

Картины привезли в Выборг для выставки под названием «От неоклассицизма до импрессионизма». Она пройдет в выборгском филиале главного музея Петербурга. Заявленную тему раскроют 40 работ французских художников XIX века.

Среди представленных горожанам объектов можно будет увидеть не только привычную живопись, но и скульптуру. В частности, одним из экспонатов является работа легендарного скульптора Огюста Родена.

Выставка будет принимать посетителей до 11 апреля следующего года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с начала 2019 года по сентябрь таможня Выборга пополнила федеральный бюджет на 17,7 миллиардов рублей. Такую сумму перечислили в государственную казну в виде налогов, сборов и пошлин.

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