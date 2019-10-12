В Выборг привезли работы французских художников из Эрмитажа

В выставке принимают участие около сорока полотен французских художников.

Картины привезли в Выборг для выставки под названием «От неоклассицизма до импрессионизма». Она пройдет в выборгском филиале главного музея Петербурга. Заявленную тему раскроют 40 работ французских художников XIX века.

Среди представленных горожанам объектов можно будет увидеть не только привычную живопись, но и скульптуру. В частности, одним из экспонатов является работа легендарного скульптора Огюста Родена.

Выставка будет принимать посетителей до 11 апреля следующего года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с начала 2019 года по сентябрь таможня Выборга пополнила федеральный бюджет на 17,7 миллиардов рублей. Такую сумму перечислили в государственную казну в виде налогов, сборов и пошлин.