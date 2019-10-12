Экс-супруга Кержакова примет участие в «Холостяке»

На данный момент девушка активно выступает против абьюза и киднепинга. Фото: Instagram

На данный момент девушка активно выступает против абьюза и киднепинга. Фото: Instagram

Милана Кержакова станет одной из претенденток на победу в борьбе за сердце успешного стоматолога в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».

В борьбе за любовь завидного, хоть и не популярного, жениха Антон Криворотова, который стал новым «холостяком» проекта, в числе прочих примет участие бывшая жена нападающего сборной России по футболу.

Девичья фамилия Миланы Кержаковой — Тюльпанова, она является дочерью ныне покойного петербургского сенатора Вадима Тюльпанова. На сегодняшний день Милана — Instagram-блогер с многотысячной аудиторией. Известной девушка стала благодаря браку, а затем и скандальному разводу с футболистом Александром Кержаковым.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала подробности о новом главном герое «Холостяка», столичном стоматологе Антоне Криворотове. Это первый не медийный участник популярного телепроекта.