Стоматолог из Москвы станет новым героем «Холостяка»

Главным героем нового сезона телешоу «Холостяк» на канале ТН станет московский стоматолог Антон Криворотов.

Авторы российского телешоу впервые за историю программы решили найти пару малоизвестному, немедийному человеку. Криворотом ведет частную практику в российской столице, у него имеется два высших образования стоматолога, полученных на родине и в США. Отмечается, что периодически ему приходится приводить в порядок улыбку отечественных звезд. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

По словам самого холостяка, любовь для него стоит на первом месте, а уже после нее идут семья и дети. Он отметил, что к выбору спутницы жизни он относится очень внимательно.

Ранее GazetaSPb сообщала, что победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж. Однако не за Егора Крида, чье сердце завоевала в рамках телешоу, а за топ-менеджера «Газпрома».