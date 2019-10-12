Белые сипухи используют лунный свет, чтобы обездвижить жертву

Лишних пяти секунд, на которые замирают грызуны, достаточно для совы, чтобы схватить мышь. Фото: https://pixabay.com/

Лишних пяти секунд, на которые замирают грызуны, достаточно для совы, чтобы схватить мышь. Фото: https://pixabay.com/

Для того, чтобы вогнать в ступор добычу, белые сипухи используют цвет своих перьев, выяснили ученые из Швейцарии.

Несмотря на то, что обычно хищные птицы охотятся в ночное время, цвет оперения не мешает, а наоборот, способствует успешной охоте. Как удалось установить швейцарским исследователям, благодаря ослепительно-белым перьям на груди и лунному свету, который отражается от них ночью, совам-сипухам удается обезвредить потенциальную жертву, вогнав её в ступор.

Мыши пугаются огромных белых птиц и цепенеют, что делает их легкой добычей. Ученые отметили, что яркость света луны и результативность охоты птиц неразрывно связаны.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Байкале обнаружили останки древнейшей птицы в возрасте 16 миллионов лет.