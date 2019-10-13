В российских регионах начали сокращать сотрудников ГИБДД

В российских регионах начали сокращать сотрудников ГИБДД
Планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В нескольких регионах РФ началось сокращение работников Госавтоинспекции. Всего планируется сократить порядка двух тысяч человек.

Изменения не затронут центральный аппарат ведомства. Инициатива связана с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД.

Согласно информации в правоохранительных органах, сообщает ТАСС, сокращение сотрудников не должно отразиться на работе подразделений Госавтоинспекции.

О каких именно регионах говорится, неизвестно.

Ранее в GazetaSPb сообщали о сотрудниках ГИБДД, которые приняли участие во флешмобе. Результаты челенджа петербургские сотрудники опубликовали в социальной сети. На фотографии видны рабочий инвентарь, средства передвижения и два инспектора ГИБДД. Снимок напоминает тетрис.

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В российских регионах начали сокращать сотрудников ГИБДД
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