Дамаск направил армию на север Сирии

Сирийские власти решили направить правительственные войска на север страны, чтобы остановить военную операцию Турции.

Переброска сирийских военных началась в сторону севера, сообщает агентство САНА. Таким образом, Дамаск собирается противостоять «турецкой агрессии».

По предварительным данным, правительственные войска Сирии, скорее всего, в ближайшие двое суток войдут в города Манбидж и Кобани.

Накануне турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали операцию под названием «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. В США заявили о введении санкций в отношении Анкары в случае, если начнутся этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию на севере Сирии, несмотря на призывы стран, в том числе США.