В Ленобласти диджея зарезали за «неправильную» музыку

Раненого диджея госпитализировали, но его жизнь спасти не удалось. Фото: Pixabay

Раненого диджея госпитализировали, но его жизнь спасти не удалось. Фото: Pixabay

Посетитель одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленобласти, разыскивается по подозрению в убийстве диджея.

Убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье, 13 октября.

По предварительной информации, посетителю не понравилась музыка в кафе. Нецензурно выражаясь, он потребовал от диджея сменить репертуар. Однако тот отказал посетителю заведения, после чего недовольный мужчина ударил ножом диджея в сердце.

Раненого диджея госпитализировали, но его жизнь спасти не удалось. В больнице он скончался.

Сейчас проводятся мероприятия направленные на установление местонахождения подозреваемого. Он уже объявлен в розыск.

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