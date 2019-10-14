В Ленобласти диджея зарезали за «неправильную» музыку

В Ленобласти диджея зарезали за «неправильную» музыку
Раненого диджея госпитализировали, но его жизнь спасти не удалось. Фото: Pixabay

Посетитель одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленобласти, разыскивается по подозрению в убийстве диджея.

Убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье, 13 октября.

По предварительной информации, посетителю не понравилась музыка в кафе. Нецензурно выражаясь, он потребовал от диджея сменить репертуар. Однако тот отказал посетителю заведения, после чего недовольный мужчина ударил ножом диджея в сердце.

Раненого диджея госпитализировали, но его жизнь спасти не удалось. В больнице он скончался.

Сейчас проводятся мероприятия направленные на установление местонахождения подозреваемого. Он уже объявлен в розыск.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Волосовском районе суд приговорил женщину к 10 года колонии общего режима за жестокое убийство 81 летней местной жительницы.

диджей криминал убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти диджея зарезали за «неправильную» музыку
В Кремле рассказали, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Минздрав: в России снизилась смертность от алкоголя
Сергей Шнуров предложил избирать в Госдуму порноактеров
Дамаск направил армию на север Сирии
В Ленобласти колесо большегруза придавило «Мазду»
Появились подробности ДТП на железнодорожном переезде под Петербургом
Виторган: «Я был на свадьбе Собчак»