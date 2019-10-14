В Ленобласти диджея зарезали за «неправильную» музыку

Посетитель одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленобласти, разыскивается по подозрению в убийстве диджея.
Убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье, 13 октября.
По предварительной информации, посетителю не понравилась музыка в кафе. Нецензурно выражаясь, он потребовал от диджея сменить репертуар. Однако тот отказал посетителю заведения, после чего недовольный мужчина ударил ножом диджея в сердце.
Раненого диджея госпитализировали, но его жизнь спасти не удалось. В больнице он скончался.
Сейчас проводятся мероприятия направленные на установление местонахождения подозреваемого. Он уже объявлен в розыск.
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