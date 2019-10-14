На Афонской двоим юношам порезали ножом лицо и шею

Безработный житель Петербурга ударил ножом двух молодых людей. Все произошло в ночь на 13 октября в Приморском районе города.

Как стало известно GazetaSPb, с заявлением в правоохранительные органы обратился мужчина. Он рассказал, что в ночь на воскресенье его 19-летний сын пришел домой с ножевым порезом на лице. Состояние юноши оценивается как удовлетворительное.

Вскоре стало известно об еще одном пострадавшем. Молодого человека доставили в больницу в тяжелом состояниями с ножевыми ранениями шеи и кисти. Также у него повреждено сухожилие. Инцидент произошел возле дома 14 по улице Афонской.

Ближе к утру полиция задержала подозреваемого. Им оказался 21-летний гражданин. Отмечается, что он не работает и ранее судим за грабеж и подделку номеров. Его отпустили под обязательство о явке. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее GazetaSPb сообщала, что неизвестный пырнул ножом школьника и убежал.