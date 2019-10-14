Пентагон: американские войска попали в ловушку в Сирии

Пентагон: американские войска попали в ловушку в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер. Фото: wikimedia.org

Американские войска оказались в ловушке в Сирии. Они зажаты между турецкой армией, движущейся на юг, и сирийскими войсками, идущими на север, чтобы дать ей отпор.

О положении американских войск рассказал глава Пентагона Марк Эспер в эфире Fox News. Он отметил, что США оказались в сложной ситуации, так как обе стороны являются союзными. Обстановка в Сирии, по его словам, ужасна и становится «с каждым часов все хуже».

Эспер добавил, что Америка не подписывалась воевать с Турцией, но у Вашингтона достаточно сил, чтобы остановить турецкое наступление.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию на севере Сирии, несмотря на призывы стран, в том числе США.

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