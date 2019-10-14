В ДК имени Кирова на Васильевском хотят создать арт-пространство

Культурный кластер может появится в Доме культуры имени Кирова на Большом проспекте Васильевского острова. О планах рассказал директор учреждения Игорь Коптелов.

Развивать ДК планируют как арт-пространство. После ремонта состав арендаторов здания будет обновлен. Организации должны соответствовать концепции культурного пространства, пишет РБК со ссылкой на Коптелова.

Директор учреждения подчеркнул, что со многими из текущих арендаторов договоры будут расторгнуты. Подробности проекта пока не озвучены.

Отметим, что Дворец культуры не так давно сменил собственника. С апреля 2019 года 100% акций ООО «ДК Кирова» принадлежат ООО «Докка», которым владеют Алексей и Денис Семеновы.

ДК им. Кирова построен в 1937 году. Площадь здания составляет более 20 тыс. кв. метров. Часть помещений Дома культуры сдается в аренду, другие — пустуют. В здании, в частности, работают школа танцев «Арка Солнца», салон сувениров Matryoshka, магазин пряжи «Вязаный Кролик», кофейня «Время есть» и транспортная компания «Груз-Центр».