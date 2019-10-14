Число жертв тайфуна в Японии достигло 56 человек

Число жертв тайфуна в Японии достигло 56 человек
На кадрах видны последствия тайфуна. Фото: xolovieta Twitter

Число жертв мощного тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 56 человек.

Кроме того, 15 человек остаются без вести пропавшими, сообщает телекомпания NHK. Еще около 200 пострадали.

Скорость ветра в центре тайфуна достигает 45 метров в секунду, при порывах — до 65 метров.

По словам синоптиков, сила стихии сопоставима с тайфуном «Ида», который обрушился на Японию в 1958 году. Тогда погибло 1269 жителей.

Посольство России в Японии призывает россиян, которые находятся на территории Японии, быть осторожными.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мощнейший тайфун «Хагибис» настиг полуостров Идзу на острове Хонсю в Японии в субботу вечером по местному времени.

"Хагибис" тайфун япония
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