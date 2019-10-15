Жители Петербурга заметили в небе облако «перо жар-птицы»

Ранним утром во вторник, 15 октября, в небе над Северной столицей было замечено необычное облако в форме «пера жар-птицы».

О перистом облаке петербуржцы рассказали в социальных сетях. Оказалось, что перистое облако было подсвечено солнцем, по этой причине оно выглядело так необычно. Жители Петербурга восхитились явлением природы и прозвали его «пером жар-птицы».

Принято считать, что такие облака предвещают перемену погоды. Смену в погоде подтвердил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус на своем Facebook-аккаунте. Он написал, что дожди в городе временно прекратились из-за влияния гребня холодного скандинавского антициклона на Петербург.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в небе над Петербургом заметили солнечное гало.