В Индии спасли младенца, который провел в могиле три дня

Супруги пришли на кладбище, чтобы похоронить умершую дочь, которая скончалась сразу после рождения. Там же был обнаружен еще один ребенок, вот только живой. Все произошло в индийском городе Барейли, штат Уттар-Прадеш.

Еле живого младенца в горшке обнаружили рабочие, которые выкапывали могилу. Шокированные супруги вызвал медиков, а пока те ехали, мужчина попытался накормить чадо молоком, используя вату вместо соски.

Как сообщает сайт телеканала NDTV, ребенка незамедлительно доставили в ближайшую больницу. Врачам удалось спасти новорожденную девочку, которой пришлось провести под землей около трех дней. Со слов медиков, это настоящее чудо.

Теперь правоохранители устанавливают личности родителей, похоронивших заживо дочь.

Ранее в GazetaSPb сообщали о собаке, которая вернулась домой спустя 12 лет. Животное потеряли во Флориде.