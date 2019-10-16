Первая часть «Матрицы» вновь вышла в российский прокат спустя 20 лет

Первая часть &#171;Матрицы&#187; вновь вышла в российский прокат спустя 20 лет
В России вновь покажут фильм "Матрица". Фото: кадр из фильма "Матрица"

На экранах российских кинотеатров вновь покажу первую часть фильма Энди и Ларри Вачовски «Матрица» 1999 года с Киану Ривзом в главной роли.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные кинокомпании «Маурис Филм», первую часть знаменитой трилогии покажут в 105 российских городах в двух версиях. Кинозрители смогут посмотреть фильм как в дубляже, так и на английском языке с русскими субтитрами. Картина будет показана в формате 4К в крупных кинотеатральных сетях.

Для справки добавим, что первая часть «Матрицы» вышла в прокат в 1999 году. Фильм удостоили четырех премий «Оскар». Продолжение фильма вышло в двух частях в 2003 году: Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция».

В этом году режиссеры объявили о начале съемок четвертой части.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вернутся в четвертой «Матрице».

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