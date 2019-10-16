В Японии предупредили об опасности дверных глазков

В Японии предупредили об опасности дверных глазков
Через дверной глазок можно наблюдать за людьми, находящимися внутри квартиры. Фото: unsplash

Японские полицейские рассказали о скрытой угрозе в дверных глазках. Они позволяют злоумышленникам наблюдать за теми, кто находится внутри.

По словам правоохранителей, через дверной глазок можно наблюдать за людьми, находящимися внутри квартиры. Инструкции можно найти в интернете. Например, в слежке за жильцами через дверной глазок может быть использован монокуляр, приложенный к нему, сообщает издание The Mainichi.

Таким образом житель города Фукуока следил за понравившейся ему женщиной. Он заметил ее на железнодорожной станции и, влюбившись в нее с первого взгляда, проследил за ней до дома, где выяснил, в какой квартире она живет. После этого он начал периодически подглядывать за ней через глазок.

Мужчина рассказал стражам порядка, что о таком способе слежки он узнал из видео на YouTube. Ему не было предъявлено обвинений, поскольку он смог уладить конфликт с женщиной.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в ВОЗ рассказали, как сохранить хорошее зрение.

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