В Санта-Барбаре в доме голливудского Тарзана нашли труп

Тело убитой женщины было найдено в особняке актера Рона Эли, известного по роли Тарзана в одноименном телесериале 60-х. Все произошло в округе Санта-Барбара штата Калифорния.

Как сообщает сайт телеканала KEYT News со ссылкой на правоохранителей, полицейские застрелили преступника, виновного в убийстве женщины. Пока неизвестно, находился ли актер в особняке в момент происшествия, и имеет ли он отношение к трагедии.

Также сообщается о госпитализации пожилого мужчины в результате перестрелки. Однако остается неясным, является ли этим человеком Рон Эли. Его представители не отвечают на звонки.

По данным TMZ, жертвой убийства стала жена актера Валери Ландин. Издание отмечает, что застреленный полицией подозреваемый может быть связан с актером.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на актера из Украины напали в Польше.