В Санта-Барбаре в доме голливудского Тарзана нашли труп

В Санта-Барбаре в доме голливудского Тарзана нашли труп
Актер Рон Эли и место происшествия. Фото: @Edhat/Twitter

Тело убитой женщины было найдено в особняке актера Рона Эли, известного по роли Тарзана в одноименном телесериале 60-х. Все произошло в округе Санта-Барбара штата Калифорния.

Как сообщает сайт телеканала KEYT News со ссылкой на правоохранителей, полицейские застрелили преступника, виновного в убийстве женщины. Пока неизвестно, находился ли актер в особняке в момент происшествия, и имеет ли он отношение к трагедии.

Также сообщается о госпитализации пожилого мужчины в результате перестрелки. Однако остается неясным, является ли этим человеком Рон Эли. Его представители не отвечают на звонки.

По данным TMZ, жертвой убийства стала жена актера Валери Ландин. Издание отмечает, что застреленный полицией подозреваемый может быть связан с актером.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на актера из Украины напали в Польше.

актер Рон Эли санта-барбара США тарзан труп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Любовь Соболь и Грета Тунберг оказались в списке самых ярких женщин 2019 года
В Санта-Барбаре в доме голливудского Тарзана нашли труп
LADA Priora улетела в кювет под Выборгом, водитель погиб
Маленькая девочка смогла перелезть через «непреодолимую» стену Трампа
Сына депутата ЗакСа Петербурга ограбили на Рубинштейна
Актриса из «Солдатов» прокомментировала сообщения о задержании ...
Горнолыжные трассы в Лапландии подготавливают к началу сезона
Семья из Нидерландов провела 9 лет в подвале в ожидании апокалипсиса