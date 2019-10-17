Аналитики раскрыли себестоимость нового iPhone 11 Pro Max

Специалисты из компании Techlnsights рассчитали настоящую цену iPhone 11 Pro Max, оценив все составные части.
Сегодня приобрести iPhone 11 Pro Max можно за $1249 в Соединенных Штатах и за ₽131,9 тысячу в России. Эксперты из Techlnsights назвали реальную цену смартфона — она в два раза ниже.
Стало известно, что общая стоимость всех составляющих iPhone 11 Pro Max с объемом памяти в 512 гб равна $490. Так, наиболее дорогой запчастью гаджета оказалась камера ценой в $73,5. На втором месте экран — $66,5, третью позицию занял процессор A13 ценой в $64.
Также сами эксперты отметили, что данное исследование помогло подсчитать исключительно стоимость комплектующих и не учитывает ни затраты на разработку, ни на сборку смартфона.
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