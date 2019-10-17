Аналитики раскрыли себестоимость нового iPhone 11 Pro Max

Аналитики раскрыли себестоимость нового iPhone 11 Pro Max
Исследование учло лишь несколько факторов, формирующих цену продукта. Фото: Pixabay

Специалисты из компании Techlnsights рассчитали настоящую цену iPhone 11 Pro Max, оценив все составные части.

Сегодня приобрести iPhone 11 Pro Max можно за $1249 в Соединенных Штатах и за ₽131,9 тысячу в России. Эксперты из Techlnsights назвали реальную цену смартфона — она в два раза ниже.

Стало известно, что общая стоимость всех составляющих iPhone 11 Pro Max с объемом памяти в 512 гб равна $490. Так, наиболее дорогой запчастью гаджета оказалась камера ценой в $73,5. На втором месте экран — $66,5, третью позицию занял процессор A13 ценой в $64.

Также сами эксперты отметили, что данное исследование помогло подсчитать исключительно стоимость комплектующих и не учитывает ни затраты на разработку, ни на сборку смартфона.

Ранее GazetaSPB сообщила, что петербуржцы жаловались на перебои в работе YouTube.

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