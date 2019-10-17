Петербуржцы жаловались на неполадки в работе YouTube

Петербуржцы жаловались на неполадки в работе YouTube
От пользователей поступали многочисленные жалобы. Фото: pixabay

Пользователи YouTube столкнулись со сбоями в работе видеохостинга. Жители многих стран, в том числе России, жаловались на работу интернет-ресурса.

Неполадки начались в районе трех часов ночи. Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает интернет-сбои и отключения, неполадки в видеохостинге происходили по всему миру.

Как сообщает «360», наиболее крупный сбой зафиксирован в США и Канаде. В России больше всего сообщений от недовольных пользователей поступало из Москвы и Петербурга.

Большинство жителей жаловались на проблемы с просмотром видеороликов, меньшее число заявляло о длительной загрузке страниц.

Позже россияне сообщили, что проблема исчезла, а YouTube наладил работу.

Ранее в GazetaSPb сообщали о блогере, который вошел в рейтинг успешных россиян, зарабатывающих на YouTube. Список составил Forbes.

YouTube пользователи сбой
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