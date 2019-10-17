Фасады «Жилмассива для рабочих-текстильщиков» на Ткачах почти восстановлены

Фонд капитального ремонта на 70% завершил восстановительные работы на фасадах 20 домов ансамбля «Жилмассива для рабочих-текстильщиков» на улице Ткачей.

Реставрационные работы на объектах ведут пять подрядчиков. Как рассказала gazeta.spb.ru пресс-служба «Фонда капитального ремонта», объект культурного наследия не ремонтировали ни разу с момента постройки, то есть почти 100 лет. Архитектурный ансамбль был возведен в 1926-1927 годах.

Фасады зданий находились в плачевном состоянии: обнажилась кирпичная кладка, местами образовался цементный намет, некоторые оконные проемы были заложены. Кроме того, отсырели нижние участки стен, причиной чему, вероятно, послужила неисправная гидроизоляция. Также, подрядчики устраняют значительные повреждения балконов.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Ваське реставраторы обнаружили уникальную настенную живопись.