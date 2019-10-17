В Петербурге воспитательница, обвиненная в избиении детей, ушла на больничный

В Петербурге воспитательница, обвиненная в избиении детей, ушла на больничный
В детском саду ведется служебное расследование. Фото: pixabay.com

В детском саду Центрального района начали служебное расследование после того, как родители пожаловались на насилие со стороны двух воспитателей. Одна из женщин ушла на больничный.

«Человек перенервничал», — сообщили gazeta.spb.ru в детском саду.

Претензии ко второму воспитателю родители больше не имеют. Решение было принято на общем собрании 16 октября. Выяснилось, что ребенок получил царапину самостоятельно. После тихого часа он почесал щеку. Это подтвердил свидетель. Оправданная женщина на время расследования переведена в другую группу, как того требует закон.

«Мы провели общее собрание. Назначили комиссию по рассмотрению споров между участниками образовательного учреждения. Мы действуем по закону, поэтапно. По итогам работы комиссии в течение месяца мы дадим официальный ответ», — рассказали в детском саду.

Напомним, родители потребовали уволить двух воспитателей в одном из детских садов Центрального района. Они утверждают, что женщины пихают и бьют воспитанников ясельной группы. В случившемся разбирается прокуратура. Заявление также написано в полицию.

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