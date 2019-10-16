Информация об избиении детей в детсаду дошла до Агапитовой

Информация о том, что в одном из детских садов Центрального района воспитательницы пихали и били детей, дошла до уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

Расследование и разбирательства не входят в полномочия омбудсмена. Однако, в аппарате Агапитовой о случившимся проинформированы.

«Насколько мы знаем, сейчас такое разбирательство проходит. Информацию мы запрашиваем, но производить расследование у нас полномочий нет. Написано заявление в прокуратуру, в полицию. Они должны разбираться. У них есть полномочия проводить расследования», — рассказали корреспонденту в пресс-службе Светланы Агапитовой.

В аппарате омбудсмена подчеркнули, что, к сожалению, предотвратить такие ситуации почти невозможно. Выявить среди воспитателей склонность к насилию можно за счет бесед с психологами. Но эффективность даже этого метода под вопросом.

Напомним, в Петербурге двух воспитательниц могут уволить за избиение детей. Родители выдвинули требование после того, как узнали, что женщины пихают и бьют воспитанников ясельной группы.