В России упростили процесс взыскания долгов с дачников

В России упростили процесс взыскания долгов с дачников
Около 10% дачников являются злостными неплательщиками. Фото: https://pixabay.com

С октября в Гражданском процессуальном кодексе РФ появились соответствующие изменения. Взыскивать долги с владельцев дач теперь станет проще.

Раньше председателям садоводческих товариществ и их правлению могли понадобиться годы на то, чтобы добиться от нерадивых дачников погашения долгов по взносам. После изменений, вступивших в силу с октября 2019 года, на это уйдет не более месяца.

Дело в том, что по прежним законам, для взыскания долгов было необходимо обратиться с иском в суд. Теперь же достаточно отправить заявление на выдачу судебного приказа в мировой суд. После вынесения судебного решения, заявитель вправе уведомить о постановлении суда банк, который спишет сумму задолженности со счета или карты неплательщика.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге дачников садоводства «Сокол-1» заблокировали за 32 незаконных съезда к дороге.

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