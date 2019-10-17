В России упростили процесс взыскания долгов с дачников

С октября в Гражданском процессуальном кодексе РФ появились соответствующие изменения. Взыскивать долги с владельцев дач теперь станет проще.

Раньше председателям садоводческих товариществ и их правлению могли понадобиться годы на то, чтобы добиться от нерадивых дачников погашения долгов по взносам. После изменений, вступивших в силу с октября 2019 года, на это уйдет не более месяца.

Дело в том, что по прежним законам, для взыскания долгов было необходимо обратиться с иском в суд. Теперь же достаточно отправить заявление на выдачу судебного приказа в мировой суд. После вынесения судебного решения, заявитель вправе уведомить о постановлении суда банк, который спишет сумму задолженности со счета или карты неплательщика.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге дачников садоводства «Сокол-1» заблокировали за 32 незаконных съезда к дороге.