Две тысячи человек эвакуировали из «Гранд Каньона»

Из торгового центра вывели две тысячи человек. Фото: https://vk.com/spb_today

Из торгового центра вывели две тысячи человек. Фото: https://vk.com/spb_today

В торговом центре «Гранд Каньон», расположенном на проспекте Энгельса, эвакуировали две тысячи человек.

Посетители и сотрудники торгового центра оказались на улице. Работникам пришлось ждать около сорока минут, чтобы вернуться за личными вещами. На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов, пожарные и машины скорой помощи.

Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Причиной возникновения пожара стало возгорание электровентилятора, расположенного на крыше трехэтажного торгового центра. Огонь удалось оперативно ликвидировать. На данный момент ТЦ продолжает работу.

Информации о пострадавших не поступало, однако интернет-пользователи в комментариях утверждают, что жертвами огня стали двое человек.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся двухэтажный особняк.