В Дагестане мужчина в маске Джокера ворвался в школу с топором из-за громкой музыки

К счастью, обошлось без пострадавших. Кадр из фильма "Джокер".

К счастью, обошлось без пострадавших. Кадр из фильма "Джокер".

В Дагестане в школу в селе Уллуая мужчина в маске Джокера, вооруженный топором, ворвался в школу.

Инцидент произошел, когда в школе проходил «День здоровья», сообщает РЕН ТВ.

Мужчина потребовал выключить музыку. Он сказал, что шум мешает уснуть его ребенку.

После чего его задержали и составили протокол о хулиганстве, а потом отпустили. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фильм американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли за два прокатных уикенда в России собрал более одного млрд рублей. В мировом прокате «Джокер» собрал уже 289, 9 млн долларов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина аплодировал убийствам на показе «Джокера» и распугал весь зал. Полиция вывела его из зала, когда третий человек убежал в испуге из кинотеатра.