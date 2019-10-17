Владельцам лодок на веслах или с мотором придется платить налог

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Фото: https://pixabay.com

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Фото: https://pixabay.com

Налог на транспорт придется платить хозяевам лодок с мотором не выше пяти лошадиных сил, а также весельных лодок.

Поправки в Налоговом кодексе РФ вступят в силу с 1 января следующего года. За судна указанных выше типов придется ежегодно платить. По информации Федеральной налоговой службы, облагаться налогом будут только те лодки, которые зарегистрированы в Государственной инспекции по маломерным судам.

В Кодексе внутреннего водного транспорта Российской Федерации указано, что суда, массой до двухсот килограмм, и двигателем, мощностью не больше десяти лошадиных сил, не обязательна регистрация в ГИМС.

Однако после нововведений владельцам таких судов придется снять их с учета, чтобы не платить налог.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Государственной думы приняли поправки, в которых прибавлен триллион налогов.