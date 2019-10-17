Сразу две женщины-космонавта впервые выйдут в открытый космос

Это будет первый случай, когда в космосе будут работать две женщины. Фото: Pixabay

Это будет первый случай, когда в космосе будут работать две женщины. Фото: Pixabay

Первый в истории выход в открытый космос двух женщин произойдет 17 октября.

Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания

Информация об этом появилась в Twitter Джессики Меир и была подтверждена руководством NASA.

Это будет первый случай, когда в космосе будут работать две женщины.

Отметим, что первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала в 1984 году Светлана Савицкая (СССР).

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Роскосмос планирует через три -четыре года отправить на Луну антропоморфного робота, который является «внуком» робота «Федора».