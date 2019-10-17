Алексей Кудашов: «Ошибки не дают нам выигрывать»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итоги матча с «Нефтехимиком» в рамках КХЛ.

«Ошибки не дают нам выигрывать. У нас есть сейчас проблемы, мы их видим и будем их устранять», — отметил главный тренер.

Напомним, 17 октября СКА проиграл «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги со счетом 1:2. Отметим, что это второе поражение СКА подряд и пятое в последних семи матчах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после второго периода команды ушли в раздевалку со счетом 2:0 в пользу «Нефтехимика».