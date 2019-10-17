Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что странам удалось договориться о прекращении огня в Сирии.

«Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить силам YPG выйти в зону безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой «Источник мира» будут остановлены немедленно после отвода сил YPG», — цирует Пенса РИА Новости.

Вице-президент отметил, что США не будут вести боевые действия на северо-востоке Сирии.

Напомним, турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали операцию под названием «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. Кроме того, в США ранее заявляли о введении санкций в отношении Анкары в случае, если начнутся этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

Ранее Gazeta,SPb сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности в кратчайшие сроки уничтожить экономику Турции.