Число жертв тайфуна в Японии достигло 77 человек

Число жертв мощного тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 77 человек.

Кроме того, 10 человек остаются без вести пропавшими, сообщает телекомпания NHK.

Всего на данный момент известно о 346 пострадавших, которые в результате тайфуна получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, тайфун «Хагибис» пришел в Японию в субботу, 13 октября. Скорость ветра в центре тайфуна достигает 45 метров в секунду, при порывах — до 65 метров. По словам синоптиков, сила стихии сопоставима с тайфуном «Ида», который обрушился на Японию в 1958 году. Тогда погибло 1269 жителей.

Посольство России в Японии призывает россиян, которые находятся на территории Японии, быть осторожными.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мощнейший тайфун «Хагибис» настиг полуостров Идзу на острове Хонсю в Японии в субботу вечером по местному времени.