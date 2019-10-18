Евросаммит одобрил новую сделку по Brexit. Великобритания сможет покинуть ЕС 1 ноября

Евросаммит одобрил новую сделку по Brexit. Великобритания сможет покинуть ЕС 1 ноября
Согласно договоренностям, Соединенное королевство покинет ЕС 31 октября.Фото: Pixabay

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что страны ЕС на саммите в Брюсселе одобрили новую сделку по Brexit.

Согласно договоренностям, Соединенное королевство покинет ЕС 31 октября.

«Мы завершили обсуждение сделки. Евросовет одобрил ее, и все выглядит так, что мы близки к последней части пути», — заявил Туск, сообщает РИА «Новости».

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел летом 2016 года. За Brexit высказались 51,9% участников. Изначально выход страны из ЕС планировался 29 марта, однако предыдущему премьеру Терезе Мэй не удалось провести через парламент согласованные с Брюсселем условия выхода из союза. Преемник Терезы Мэй Борис Джонсон неоднократно заявлял, что его цель — вывод страны из ЕС до 31 октября. При этом он допускал сценарий «жесткого Brexit», то есть без всяких условий. Это бы серьезно ударило по экономикам как Британии, так и ЕС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с одобрения Елизаветы II Британия отложит Brexit.

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