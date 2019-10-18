Ленинградцам компенсируют покупку комплекта спутникового ТВ

Ленинградцам компенсируют покупку комплекта спутникового ТВ
Некоторым жителям Ленобласти компенсируют покупку спутникового ТВ. Фото: pixabay

Некоторым категориям граждан, проживающим в Ленинградской области, выплатят компенсацию за покупку комплекта спутникового телевидения, сообщают в пресс-службе областной администрации.

Компенсировать покупку спутникового ТВ смогут проживающим в местах, где отсутствует цифровой сигнал, ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, пенсионеры, а также семьи, получающие пособия на детей. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление.

Этим жителям будет выплачена компенсация в размере шести тысяч рублей. В Ленобласти также была увеличена сумма компенсации до шести тысяч рублей на покупку цифровых приставок к телевизорам, которые выпущены до 2012 года.

В пресс-службе отмечают, что получение компенсации возможно до конца текущего года в районных центрах соцзащиты. Для этого потребуется предоставление подтверждающих покупку документов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть полностью перешла на цифровое телевидение.

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