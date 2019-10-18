Двое жителей Курил попали в больницу после нападения медведицы

Двое жителей Курил попали в больницу после нападения медведицы
Мужчинам удалось самостоятельно уйти после нападения медведя. Фото: Pixabay

На Курильских островах от нападения медведя пострадали двое военнослужащих. Страшный инцидент случился сегодня утром, 18 октября, на острове Кунашир.

Мужчины рыбачили на берегу в 10 км от Южно-Курильска. Со слов мэра района Вячеслава Власенко, сообщают «РИА Новости», на них напала медведица, которая была с детенышами.

Пострадавшие смогли самостоятельно добраться до машины после случившегося. Мэр также добавил, что полученные раны оказались серьезными, из-за чего мужчин госпитализировали в центральную больницу.

Вячеслав Власенко рассказал, что один из военнослужащих находится в отделении реанимации в очень тяжелом состоянии. У второго травмы не несут угрозы для жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о нападении медведя на 50-летнюю женщину. Она погибла.

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