На Горской обустроят туристическую зону с лыжами и развлечениями, как во Франции

Объекты бывшей строительной площадки «Горская» перешли в собственность Петербурга. О планах по развитию территории рассказали в Смольном.

На территории площадью 170 га планируется реализовать проект с объемом инвестиций 50 млрд рублей, сообщает аппарат вице-губернатора Олега Маркова.

Проект включает туристическую инфраструктуру, образовательные, спортивные и развлекательные центры, благоустроенную набережную и круглогодичный горнолыжный спуск. Одной из его особенностей станет исторический парк реконструкции. Он будет выполнен по примеру Пюи-дю-Фу — тематического парка, занимающего второе по популярности место во Франции после Диснейленда. Общая площадь объектов составит 700-900 тыс. кв. метров.

При подготовке проекта правительство внесло изменения в Генплан Петербурга, которые не допускают строительство жилых объектов на территории.

Сейчас бывшая стройплощадка находится в неудовлетворительном состоянии. Администрация Приморского района разработала проект ликвидации свалок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге предложили создать морской кластер «Сколково».