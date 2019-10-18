В Петербурге могут ограничить движение по центральным набережным

Движение транспорта по набережным в центре Северной столицы могут запретить с целью сохранения их состояния и уменьшения нагрузки на исторические конструкции.

Предложение об ограничении движения транспорта по историческим набережным в Петербурге прозвучало в КГИОП в ходе технического совета 17 октября, на котором присутствовали КРТИ, СПб ГБУ «Мостотрест», подрядные организации и специалисты.

Экспертами было отмечено, что сохранность набережных также влияет на сохранность близлежащих исторический зданий.

Вскоре специалисты проработают ряд предложений по итогам встречи. Предполагается и такое, что движение по набережным могут полностью запретить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скорость в центре Петербурга могут ограничить до 30-50 км/ч. Инициатива предусмотрена в Комплексной схеме организации дорожного движения (КСОДД) до 2033 года.