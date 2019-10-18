Пограничники предупредили о пробках на пункте пропуска Ивангород

На границе России и Эстонии до конца ноября обещают пробки. О дорожной обстановке предупредили в Пограничном управлении ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Время прохождения границы в обоих направлениях может вырасти из-за ремонта на мосту через Нарву. Работы ориентировочно продлятся до 30 ноября.

Для того, чтобы снизить последствия ремонта, пограничники открыли все полосы движения, выставили дополнительные наряды. При необходимости будет организовано реверсивное движение, сообщили в пресс-службе Управления.

Автомобилистов просят учитывать дорожную обстановку при планировании заграничных поездок через пункт пропуска Ивангород.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт моста «Дружба» через Нарву с 14 октября ведет эстонская сторона. На участке заменяют асфальтовое покрытие, ремонтируют соединение с берегом и строят дополнительную опорную стену.