Ремонт моста через Нарву затруднит проезд в Эстонию

Эстонская сторона начала ремонт моста «Дружба» через реку Нарву. Из-за работ время прохождения границы через пункт пропуска Ивангород может увеличиться.

С 14 октября на эстонской части моста началась замена асфальтового покрытия. На время работ половина переправы закрыта для движения, сообщает пресс-служба Кингисеппской таможни.

Ограничения действуют с 14 до 18 октября, а также с 21 по 25 октября. С конца октября до конца декабря на нарвской стороне моста отремонтируют соединение с берегом и построят дополнительную опорную стену.

«Согласно решению компетентных ведомств в период ремонтных работ на мосту очереди транспортных средств не допускаются», — отметил специалист по внешним связям таможенного отдела налогово-таможенного департамента Эстонской Республики Лаури Пастак.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на автодороге «Нарва» с 18 сентября изменится схема транспортного движения.