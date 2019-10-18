В Петербурге Муринский ручей очистили от донных отложений

В Петербурге Муринский ручей очистили от донных отложений
Теперь горожане, гулящие по парку, могут наслаждаться облагороженным видом ручья. Фото: Комитет по природопользованию

На участке водоема от Гражданского проспекта до улицы Руставели провели очистительные работы.

Очищением Муринского ручья занималось предприятие СПб ГУП «Экострой» в рамках государственных контрактов, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Комитета по природопользованию. Русло водоема было очищено от нестабильных земляных масс и укреплено бутовым камнем.

Кроме того, в наиболее опасных местах откосы ручья укрепили металлической сеткой. Специалисты очистили 1732 метра и извлекли из воды более 2,5 тысяч кубических метров отложений.

Муринский ручей является правым притоком реки Охты. Он начинается в лесопарке «Сосновка», протекает по территории Гражданки и впадает в Охту в районе деревни Новая.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские специалисты признали речку Каменку экстремально загрязненной.
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