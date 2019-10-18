В Смольном опровергли ограничение скорости в историческом центре

В Смольном опровергли ограничение скорости в историческом центре
Угрозы ограничения скорости для автолюбителей не предвидится. Фото: Baltphoto

Владельцы автомобилей могут не переживать, в ближайшее время власти Петербурга не намерены ограничивать скорость передвижения в центральных районах до 30 км/ч.

О том, что снижения максимальной скорости передвижения до 30-50 км/ч не предвидится сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе городской администрации. На данный момент скоростной режим в исторической части города не будут подвергать изменениям.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала об инициативе, предусмотренной в Комплексной схеме организации дорожного движения (КСОДД) до 2033 года. Предполагалось, что ограничение скорости транспорта нацелено на разгрузку дорог, в том числе, в историческом центре, где движение, как правило, затруднено.

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