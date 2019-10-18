Глава «Газпрома» назвал условия для контракта на транзит газа через Украину

На встрече с Дмитрием Медведевым глава компании «Газпром» Алексей Миллер указал, что для заключения нового контракта необходимо урегулировать все судебные споры.

«Мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей», — сказал он, сообщает РБК.

Глава «Газпрома» также сообщил, что Россия может поставлять на Украину газ по цене на 20% ниже той, по которой Киев получает его реверсными поставками из Европы. Для этого Киеву необходимо дать «ясный ответ», будут ли они покупать российский газ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.