К Земле приближается астероид диаметром в километр

К Земле приближается астероид 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до 1 км.

Объект приблизится к Земле 25 октября, предупредили в Центре исследования околоземных объектов NASA, сообщает РИА «Новости».

По данным NASA, объект подойдет к Земле на минимальное расстояние 25 октября в 20.21 по московскому времени.

Небесное тело не представляет угрозы.

Астероид пройдет от планеты на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о летящем к Земле астероиде умеренной опасности: небесное тело размером до 650 м в диаметре пройдет мимо на безопасном расстоянии в 5,3 млн км. Астероид возвращается к нам спустя 19 лет — впервые его заметили в 2000-ом году.