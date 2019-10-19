Спасатели два часа тушили частный дом в Токсово

Спасатели два часа тушили частный дом в Токсово
Причины возгорания выясняются. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили полыхающий частный дом. Все произошло в пятницу, 18 октября, в Токсовском городском поселении.

Информация о возгорании поступила пожарным в 19:48. Пламя охватило 68 квадратных метров постройки. К месту оперативно прибыли 10 спасателей.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, огонь тушили на протяжении двух часов. К 21:56 огонь был полностью ликвидирован.

Информация о пострадавших и причины возгорания выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в деревне Рутелицы. Спасатели боролись с огнем более двух часов. Возгорание случилось ближе к ночи.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар частный дом
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