Спасатели два часа тушили частный дом в Токсово

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили полыхающий частный дом. Все произошло в пятницу, 18 октября, в Токсовском городском поселении.

Информация о возгорании поступила пожарным в 19:48. Пламя охватило 68 квадратных метров постройки. К месту оперативно прибыли 10 спасателей.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, огонь тушили на протяжении двух часов. К 21:56 огонь был полностью ликвидирован.

Информация о пострадавших и причины возгорания выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в деревне Рутелицы. Спасатели боролись с огнем более двух часов. Возгорание случилось ближе к ночи.