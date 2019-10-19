В Мшинском массиве спасатели тушили сразу два дома

В Лужском районе Ленобласти пожарные больше часа тушили сразу два здания. Все случилось сегодня утром, 19 октября, в Мшинском массиве.

О происшествии в двух домах сообщили в дежурную часть в 6:01. Общая площадь возгорания составила 84 квадратных метра. В ликвидации огня были задействованы шесть спасателей.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти, к 7:19 огонь был полностью ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время на месте происшествия выясняются обстоятельства ЧП.

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