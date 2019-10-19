Сотрудницу маникюрного магазина изнасиловали в парке Александрино

Ночью в парке Александрино в Кировском районе города уроженец Узбекистана изнасиловал 27-летнюю петербурженку, работающую в магазине принадлежностей для маникюра.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. По ее словам, все произошло около половины первого ночи. Она отметила, что насильник ей незнаком.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые «словили» преступника возле одной из парадный ближайших домов. Подозреваемого мужчину нашли в одном из многоквартирных домов по проспекту Ветеранов. Им оказался 21-летний уроженец Узбекистана с временной регистрацией в Ленобласти, сообщает «Фонтанка».

Полиция задержала подозреваемого на двое суток. По статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, либо совершенных с особой жестокостью, возбуждены уголовные дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что студент из Болгарии заявил об изнасиловании у метро Проспект Большевиков.