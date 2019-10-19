Сергей Семак: «Эффектно победили»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 13-го тура РПЛ.

«Заслуженно и очень эффектно победили. Но понимаем, что игра уже закончилась. Ребята — молодцы, порадовали нас и болельщиков хорошей игрой и большим количеством забитых мячей», — сказал главный тренер, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Семак также поздравил Дзюбу, который оформил хет-трик в этом матче. Тренер отметил, что свой вклад в победу внес каждый игрок.

Напомним, сегодня петербургский «Зенит» разгромил «Ростов» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч закончился со счетом 6:1 в пользу «Зенита». «Зенит» с 29 очками поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Матч прошел на «Газпром Арене».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий сборной России и петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы в матче отборочного раунда Евро-2020 над Кипром.