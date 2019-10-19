В лесу Ленобласти обнаружили останки пропавшего летом местного жителя

В лесу в Кингисеппском районе Ленобласти нашли останки человека.

Об этом стало известно 18 октября в пятницу.

В полицию обратился местный житель деревни Большое Куземкино. Он рассказал, что обнаружил в лесу останки человека и предположил, что это мог быть его брат, который пропал этим летом, сообщает 47news.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются причины смерти, а также личность погибшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в неработающем супермаркете в американском штате Айова обнаружили разлагающееся тело сотрудника магазина, который числился пропавшим без вести в течение 10 лет.