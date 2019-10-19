Турция заявила о готовности возобновить операцию в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о готовности Анкары возобновить военную операцию «Источник мира» на севере-востоке Сирии.

Проведение операции приостановлено на пять дней.

Министр отметил, что Турция возобновит военные действия, если США не выполнят взятых на себя обязательств по отводу курдских сил от турецко-сирийской границы.

Кроме того, он отметил, что отряды курдов обязаны сдать тяжелое вооружение, а их укрепления и позиции должны быть уничтожены.

Ранее Турция объявила о проведении военной операции в Сирии «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. Кроме того, в США заявили о введении санкций в отношении Анкары в случае, если начнутся этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции в Сирии. Песков заявил, что российские власти даже думать о таком не хотят, а также отметил, что между Россией и Турцией много важных военных связей. Таким образом политик обозначил позицию касательно сложившейся ситуации в Сирии.