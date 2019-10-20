Эксперты назвали три опасные привычки водителей

Эксперты рассказали, какие привычки могут привести к ДТП.

Одной из самых популярных привычек считается удерживание руки на рычаге КПП. Управление автомобилем одной рукой мешает быстро среагировать на смену дорожной ситуации и повышает риск дорожно-транспортного происшествия. Тоже самое касается курения и использования мобильного телефона за рулем.

Резкое торможение влечет за собой ускоренный износ тормозов (колодок и дисков), а также недовольство пассажиров, сообщают «Актуальные новости».

Среди распространённых вредных привычек водителей назван также пренебрежение прогревом двигателя перед началом движения. Ведь даже пять минут работы «на холостых» избавят мотор от повышенных нагрузок и продлят его срок службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург находится на 11 месте по доступности автомобилей, со средней ценой в 417 тыс рублей, что на 0,2% меньше чем в прошлом году. Самой популярной маркой в городе стал Ford Focus. В России лидер спроса по прежнему Lada, а более 50% продаж приходится на пять марок авто. Это еще Ford, Volkswagen, Chevrolet и Hyundai.