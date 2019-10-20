Объявлен траур по погибшим при прорыве дамбы в Красноярском крае

В результате произошедшего погибли 15 человек. Фото: Pixabay

В результате произошедшего погибли 15 человек. Фото: Pixabay

В Красноярском крае объявлен День траура по жертвам прорыва дамбы на реке Сейба у поселка Щетинкино.

День траура выбрал и утвердил губернатор края Александр Усс, сообщет Газета.ru.

В этот день во всех городах Красноярского края приспустят флаги.

Напомним, в ночь с 18 на 19 октября около поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края разрушилась дамба на реке Сейба.

В результате произошедшего погибли 15 человек. Кроме того, 16 человек пострадали и 13 пропали без вести. По предварительным данным, прорыв дамбы случился из-за износа конструкции плотины.

По версии следствия, дамбы были возведены незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красноярском крае прорвало дамбу. Пострадавших госпитализировали в ближайшее медучреждение. В результате прорыва дамбы технологического водоема золотодобывающей артели затопило два общежития.